Неубиваемые моторы и полный привод – любимый внедорожник россиян за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Toyota Land Crusier 100

Если вы хотите приобрести новый большой рамный внедорожник, то кроме продукции Ульяновского завода, вариантов по большому счету нет.

На вторичном рынке выбор больше, и тут все зависит от бюджета. А если он ограничен 2 млн рублей, то, например, Toyota Land Crusier 100 будет уже в солидном двадцатилетнем возрасте, но это вовсе не значит, что «убитый».

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе и какие с годами у культового внедорожника могут появиться «слабинки».

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Если за автомобилем ухаживали, то он будет служить очень долго. Турбодизель не требует глобального вмешательства даже при 500 тысячах км пробега. Только ТНВД может накрыться раньше, но это не системный случай.

Также проблем может подкинуть клапан ЕГР – когда он забит, на головке блока образуется нагар. Лучше его принудительно заглушить.

Найти слабые места у большого бензинового V8 объемом 4,7 литра просто нереально. И он может выйти из строя просто из-за гигантского пробега. Только катушки требуют регулярной, раз в 150-200 тысяч км, замены.

После 300 тысяч км могут появиться толчки в системе полного привода, которые вызваны появлением мелких люфтов в разных соединениях. Но в большинстве случаев это лечится устранением люфта в шлицевых соединениях переднего моста.

Что касается интерьера, то он стойко переносит пробег, отмечает эксперт. Качество материалов на уровне, лишь руль может немного вытереться, при этом сиденья до 300 тысяч не покажут признаков износа.

О других больших рамных внедорожниках, которые можно взять за два миллиона рублей, об их достоинствах и недостатках можно прочитать тут.