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В России уже появился этот легендарный «японец» нового поколения: известна цена

В России состоялся старт продаж «живых» Toyota Land Cruiser Prado 250

В РФ уже появились в продаже Toyota Land Cruiser 250 или, как их называют, Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Ранее такие автомобили продавцы предлагали по предзаказам.

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Одну из таких машин предлагают к покупке в Петербурге, автомобиль в максимальной комплектации, цена 13,5 млн рублей. Стоит отметить, что в Японии такие машины стоят от 3 млн до 4,3 млн в рублевом эквиваленте.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

Этот Toyota Land Cruiser 250 оснащен 281-сильным мотором объемом 2,4 л, который работает с 8-диапазонной АКП, системой постоянного полного привода с понижающей передачей и штатной блокировкой центрального и заднего межколесного дифференциалов.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
20.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+7