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Кроме этого кроссовера, можно купить онлайн и другие иномарки

В России 20 мая стартуют онлайн-продажи кроссовера Citroen C5 Aircross

Наладившая сборку автомобилей Citroen C5 Aircross на заводе в Калуге компания «Автомобильные технологии» сегодня, 20 мая текущего года, начнет прямые онлайн-продажи автомобилей. Об этом в интервью корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал директор по стратегическому развитию Павел Безрученко.

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Он уточнил, что запускаемый проект прямых продаж охватит не только автомобили отечественной сборки, но и импортируемые.

«Можно будет зайти на наши сайты и подобрать понравившийся автомобиль. В рамках прямых продаж мы будем предлагать как услуги по классической сделке у дилера, включая автострахование, кредитование, трейд-ин, так и корпоративные меры стимулирования, которые снизят часть финансовой нагрузки на потенциального клиента», – подчеркнул собеседник издания.
Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross

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Безрученко отметил, что покупка онлайн и доставка покупателям машин посредством автовоза будет сначала доступна только клиентам Москвы и в радиусе 250 км от нее. В планах: расширить географию доставок.

Напомним, кроме автомобиля Citroen C5 Aircross «Автомобильные технологии» поставляют в Россию Citroen C5X, а также Peugeot 2008, 4008 и 5008.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Citroen
20.05.2024
Фото:Citroen
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