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Пассажирам внутренних рейсов хотят разрешить покупать спиртное в аэропортах

Продажу алкоголя хотят разрешить в аэропортах при перелетах по России

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается до 30 июня 2026 года разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов. Таким образом правительство рассчитывает поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли. Сейчас купить алкоголь в магазинах duty free могут только пассажиры международных рейсов.

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В пояснительной записке отмечается, что торговые точки, расположенные в зонах ожидания международных терминалов, понесли серьезные убытки сначала из-за пандемии, а потом из-за санкций, когда пассажиропоток существенно снизился. Так, согласно статистике, с 2019 по 2022 год объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах duty free сократился на 64%.

Если документ будет принят, то продажу алкогольной продукции разрешат в торговых точках, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов, а также в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок пассажиров.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: ТАСС

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