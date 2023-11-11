Пассажирам внутренних рейсов хотят разрешить покупать спиртное в аэропортах
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается до 30 июня 2026 года разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов. Таким образом правительство рассчитывает поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли. Сейчас купить алкоголь в магазинах duty free могут только пассажиры международных рейсов.
В пояснительной записке отмечается, что торговые точки, расположенные в зонах ожидания международных терминалов, понесли серьезные убытки сначала из-за пандемии, а потом из-за санкций, когда пассажиропоток существенно снизился. Так, согласно статистике, с 2019 по 2022 год объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах duty free сократился на 64%.
Если документ будет принят, то продажу алкогольной продукции разрешат в торговых точках, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов, а также в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок пассажиров.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: ТАСС
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