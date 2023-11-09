Полиции хотят разрешить вскрывать автомобили без хозяина

В Госдуме предложили разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения животных

Недавний случай в Москве, когда для спасения запертого в автомобиле кота полицейским пришлось вскрывать автомобиль, вызвал волну обсуждения в обществе. На этом фоне был подготовлен законопроект, предлагающий наделить сотрудников полиции полномочиями по вскрытию автомобилей в случае, если это необходимо для спасения находящихся там животных.

Инициатор закона, депутат Госдумы Георгий Арапов, уже направил документы в правительство для получения отзыва.

По мнению парламентария, если у полицейских будут такие полномочия, то ситуаций, как на Охотном ряду, удастся избежать. Он напомнил, что животное просидело в закрытой машине четыре дня без еды и воды, а приехавшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина.

«В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать», — считает Арапов.

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Источник: РИА Новости

Фото: VK