Кот провел 4 дня в запертом Mitsubishi

Запертого в машине в центре Москвы кота освободили спасатели

Сотрудники МЧС освободили кота, который четыре дня находился без еды в автомобиле в центре Москвы. По словам очевидцев, бедное животное просидело взаперти без еды и воды 4 дня.

Сотрудникам аварийно-спасательных служб удалось вскрыть машину и достать животное.

Неравнодушные граждане заметили котика на платной парковке в районе Охотного Ряда. По сообщениям в соцсетях, хозяина автомобиля задержали сотрудники полиции за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику.

Прибывшие на место спасатели и полицейские поначалу не могли вскрыть машину без согласия владельца. Неясно, было ли получено согласие, но под прицелом видеокамер машину все же открыли и высвободили испуганного пушистика.

По информации «Известий», нашелся человек, который согласился взять кота на передержку.

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Источник: из открытых источников

Видео: YouTube