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Теперь и минивэн: Volvo удивила новой моделью

Компания Volvo представила первый в своей истории минивэн EM90

Volvo официально представила в Китае свой первый минивэн под названием EM90. Он создан на базе модели Zeekr 009, выпущенной суббрендом Geely. Новинка построена на платформе SEA и является чистым электромобилем: в движение машину приводит электрическая силовая установка мощностью 268 л. с. На одном заряде по циклу CLTC электроминивэн может проехать до 738 км, по циклу WLTP - до 630 км. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,3 сек.

Габариты EM90 - 5206х2024х1859 мм при колесной базе 3205 мм. Минивэн рассчитан на перевозку шести пассажиров.

Volvo EM90
Volvo EM90
Volvo EM90
Volvo EM90
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В салоне все предусмотрено для комфортной поездки: акустика Bowers & Wilkins с 21 динамиком, интерьер декорирован настоящей березой, предусмотрены складные столики и выдвижной 15,6-дюймовый экран, кресла второго ряда имеют электрорегулировку по нескольким направлениям, а также подогрев и вентиляцию. Как заявляет автопроизводитель, салон минивэна легко превращается в театр, конференц-зал или спальню.

Volvo EM90
Volvo EM90

Продавать Volvo EM 90 пока планируется только в Китае. Цена впечатляющая: 818 тыс. юаней (10,3 млн рублей по текущему курсу).

Источник: Autohome

Фото: autohome.com.cn

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