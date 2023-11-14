Отечественные электрокроссоверы Evolute прибавили в цене до 500 тыс. рублей

Evolute российской сборки подорожали на 375-505 тыс. рублей

Электромобили Evolute, которые производятся на заводе «Моторинвест» в Липецкой области», существенно подорожали. Теперь Evolute i-Sky дилеры продают за 5 млн рублей, прибавив к прежней цене 375 тыс. рублей.

Стоимость Evolute i-Joy выросла еще существеннее – на 505 тыс. рублей. Цена городского кроссовера, таким образом, приблизилась к 4 млн рублей.

По данным «Моторинвеста», в период с января по октябрь 2023 года на регистрационный учет поставлено 1546 автомобилей Evolute.

В то же время благодаря увеличенной государственной субсидии Минпромторга, предоставленной в рамках концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России, автомобили Evolute можно купить со скидкой 35% от стоимости (но не более 925 тыс. рублей).

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Источник: Автоновости дня

Фото: Evolute