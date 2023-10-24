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«Моторинвест» обещает серьезно расширить модельный ряд Dongfeng для России

До конца первого квартала 2024 года в России появится 8 новых моделей Dongfeng

«Моторинвест» объявил о расширении модельного ряда Dongfeng на российском рынке. До конца первого квартала 2024 года в продаже у официальных дилеров бренда появятся 8 новых моделей.

Так, линейку Aeolus пополнят три новые модели: кроссоверы Aeolus AX7 и Aeolus MAGE в сегменте С-SUV и полноразмерный премиальный кроссовер Aeolus в сегменте D-SUV. Сейчас на российском рынке продается бизнес-седан Shine Max.

Модельная линейка Dongfeng
Модельная линейка Dongfeng
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Наряду с представленным ранее семиместным кроссовером 580, линейку автомобилей совместного предприятия Dongfeng и Seres Group дополнят четыре модели. Бюджетный ценовой сегмент представит компактный кроссовер B-класса 500, а в сегменте D дебютируют сразу три полноразмерных SUV: кроссовер 600, купе-кроссовер ix5 со спортивным дизайном и большой семиместный полноприводный кроссовер ix7.

Семейство полноприводных автомобилей с рамной конструкцией, в настоящий момент представленное единственным пикапом DF6, расширится за счет большого рамного внедорожника Paladin.

О стоимости каждой из новинок и комплектациях автопроизводитель расскажет ближе к старту продаж.

Источник: Dongfeng

Фото: «Моторинвест», «За рулем»

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