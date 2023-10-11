Автоэксперт: новый законопроект призван умерить непомерные «аппетиты» дилеров

Дилеров на законодательном уровне обяжут продавать авто по рекомендованной цене

Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий дилеров продавать автомобили по рекомендованной производителем цене. Автомобильная отрасль является одной из сфер, где ценообразование происходит по принципу накручивания «на пустом месте».

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) – это действенный и опробованный механизм сдерживания продавцов от ценового произвола. Сегодня любой салон сам устанавливает цену на автомобиль, при этом включает в нее различные «дополнения», которые отдельно стоят дешевле. Например, производитель установил рекомендованную цену в 1 млн рублей, а дилер предлагает машину на рынке за 1,5 или даже 2 млн.

Автоэксперт и юрист Игорь Стеблинов убежден, что внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект призван уменьшить «аппетиты» автодилеров, продающих автомобили по завышенным ценам.

«Некоторые автоконцерны уже пытались бороться с охамевшими дилерами, запуская продажи напрямую. Такие были у Hyundai — они продавали машины через сайт, по сути — просто предзаказ, но это было сложно, у нас даже люди делали специальные приложения, чтобы отслеживать доступные машины», — рассказал эксперт.

Стеблинов обратил внимание, что законопроект содержит пункты, которые можно расценить как попытку переломить ситуацию со скандальными «допами» по завышенным ценам. Согласно законопроекту, автомобиль подлежит продаже по рекомендованной цене, и только после передачи права собственности дилер сможет предложить покупателю допуслуги. Другими словами: ставить вопрос в категоричной форме: или берете коврики за 50 тысяч рублей, или не покупаете машину вовсе, больше не получится.

Допоборудование на непроданные машины не будут ставить заранее. Для потенциальных покупателей такой подход обернется выгодой, ведь реальные цены от рекомендованных сейчас отличаются не только на сотни тысяч, но даже на миллионы рублей, констатирует Стеблинов. Причем в этой ситуации выиграют не только клиенты, но и автопроизводители. Естественно, это касается тех, кто работает «по-белому», уточнил эксперт. При прямой продаже автоконцерны заинтересованы в объемах по РРЦ, поэтому принятие законопроекта в их интересах, резюмировал Стеблинов.

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Источник: Aif.ru

Фото: Depositphotos