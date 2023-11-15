«Топливо» дешевле страховки – сколько стоит владение электромобилем

Владелец Tesla Model 3 подсчитала, во сколько ей обходится электромобиль

Главная проблема электромобилей сегодня – их высокая стоимость. Они дороже в полтора-два раза, как и их страховка (мощность Tesla Model 3, например, составляет от 258 до 462 л.с., что влияет на стоимость страховки). Кроме того, владельцу может понадобиться домашняя зарядная станция, которая тоже стоит денег.

Поэтому интересно, есть ли реальная экономия при покупке электромобиля типа Tesla Model 3. И, желательно, посмотреть расчеты лет за пять. Эти расчеты дала ютубер Ким Джава, которая владеет Tesla Model 3 с 2018 года и проехала на электромобиле более 70 000 миль (почти 113 тысяч км).

Самой большой статьей расходов была сама покупка Теслы – 54 000 долларов (4,93 млн рублей). Это было до того, как Tesla начала снижать цены как сумасшедшая (сейчас Model 3 стоит примерно от 40 000 долларов или 3,65 млн рублей, в России – около 5,25 млн рублей).

Второй значительной статьей расходов стала страховка – более 6200 долларов (566 тысяч рублей) за пять лет. Кстати, в Москве ОСАГО на 258-сильную Теслу стоила бы около 23,6 тысяч рублей, и за пять лет на страхование бы ушло 118 тысяч. Но это без каско, которое часто приобретается в первые годы владения автомобилем (это 6-12% от остаточной стоимости автомобиля).

Третья важная статья расходов – техническое обслуживание. На него у Ким ушло 2400 долларов, плюс 214 долларов за ремонт (замену) одного рычага управления. Итого 2614 долларов или 239 тысяч рублей. ТО В России сегодня недешево, и за визит можно отдать 20-30 и даже 50 тысяч рублей. Тут стоимость вполне сопоставима.

Расходы на электричество за пять лет составили всего 2300 долларов или 210 тысяч рублей, поскольку автомобиль почти всегда заряжался дома, при средней стоимости примерно 0,11-0,14 доллара за 1 киловатт-час (10-13 рублей). В России это от 6 рублей за 1 киловатт-час. То есть, раза в два дешевле.

Итого, применимо к России, за пять лет на Tesla Model 3 нужно минимум 5,71 млн рублей. Конкурентами же этой Теслы считаются Toyota Camry (новый стоит около 5 млн рублей за самую мощную 209-сильную версию, плюс расходы на эксплуатацию) или BMW 330i (новый стоит около 8 млн рублей, плюс расходы на эксплуатацию).

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Фото: Unsplash