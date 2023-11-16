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У Geely новый флагман – Galaxy E8

Geely готов к продажам нового автомобиля с искусственным интеллектом

Накануне открытия автосалона в Гуанчжоу в Сети появились фото нового флагмана Geely – Galaxy E8.

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Внешний вид

Galaxy E8 отличается смелым футуристичным дизайном. Передняя часть автомобиля выделяется решеткой радиатора со 158 светодиодами, которые создают самые разные световые эффекты – приветствие, прощание и просто текущая вода, либо светошоу под музыку.

Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8

Сбоку автомобиль выглядит очень элегантно и обтекаемо. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,199!

Задняя часть автомобиля также выглядит стильно и современно. Группа задних фар имеет сложный рельеф, который создает интересный визуальный эффект.

Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5010, 1920 и 1465 мм, а колесная база достигает 2925 мм. То есть, седан по габаритам сопоставим с BMW 7-й серии.

Интерьер

Салон Galaxy E8 впечатляет не меньше. Центральная консоль автомобиля оснащена огромным 45-дюймовым экраном 8K. Этот экран имеет соотношение сторон 16:9 и разрешение 7680 x 4320 пикселей.

Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8

Кроме того, Galaxy E8 оснащен чипом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8295 (5 нм). Вычислительная мощность искусственного интеллекта автомобиля поражает – до 30 ТОПС.

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Двигатель

Galaxy E8 оснащен электродвигателем от Weirui Electric Vehicle Technology (Ningbo) Co., Ltd. максимальной мощностью 200 киловатт (272 л.с.). Двигатель будет питаться от аккумуляторной батареи емкостью 100 киловатт-часов.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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