Электрическая «буханка» пойдет в серию!

«Соллерс»: полностью электрический УАЗ-452 станет серийным в 2024 году

УАЗ планирует старт серийного выпуска электрической версии модели УАЗ-452 (он же СГР или «буханка») в 2024 году. Об этом рассказали инженеры «СОЛЛЕРС инжиниринг» в опубликованном корпоративном фильме из цикла «Повод для гордости». Электромобиль разрабатывается совместно с Ассоциацией развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро».

Напомним, о подготовке электрической версии УАЗ СГР стало известно в начале 2023 года, а в июле образец такой машины прошел испытания в Крыму. Предполагалось, что и сборка машин будет налажена там же.

Прототип крымского проекта с виду ничем не выдает своей электрической сути

«Серийное производство должно начаться в 2024 году. 80% комплектующих – отечественного производства. В скором времени этот параметр будет доведен до 100%», – сообщается в фильме.

Около двух лет назад УАЗ собирался начать мелкосерийную сборку электрических Хантеров, разработанных совместно с чешской MW Motors, однако из этого ничего не вышло. Сейчас коммерческие электрогрузовики на базе УАЗ Профи выпускаются в Москве под независимым от УАЗа брендом EVM.

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Источник: УАЗ Сегодня