Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На АВТОВАЗе рассказали о вынужденном простое из-за проблем с комплектующими
На АВТОВАЗе рассказали о вынужденном простое из-за проблем с комплектующими
АВТОВАЗ решил проблему с 15 тысячами...
Команда из США осталась недовольна показателями модернизированного болида
Команда из США осталась недовольна показателями модернизированного болида
Пилот Haas Хюлкенберг объяснил смену гоночного...
Evolute i-Sky
В России началось производство нового электрокроссовера Evolute i-Sky
На «Моторинвесте» стартовал выпуск кроссовера...

Электрическая «буханка» пойдет в серию!

«Соллерс»: полностью электрический УАЗ-452 станет серийным в 2024 году

УАЗ планирует старт серийного выпуска электрической версии модели УАЗ-452 (он же СГР или «буханка») в 2024 году. Об этом рассказали инженеры «СОЛЛЕРС инжиниринг» в опубликованном корпоративном фильме из цикла «Повод для гордости». Электромобиль разрабатывается совместно с Ассоциацией развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро».

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Напомним, о подготовке электрической версии УАЗ СГР стало известно в начале 2023 года, а в июле образец такой машины прошел испытания в Крыму. Предполагалось, что и сборка машин будет налажена там же.

Прототип крымского проекта с виду ничем не выдает своей электрической сути
Прототип крымского проекта с виду ничем не выдает своей электрической сути
«Серийное производство должно начаться в 2024 году. 80% комплектующих – отечественного производства. В скором времени этот параметр будет доведен до 100%», – сообщается в фильме.

Около двух лет назад УАЗ собирался начать мелкосерийную сборку электрических Хантеров, разработанных совместно с чешской MW Motors, однако из этого ничего не вышло. Сейчас коммерческие электрогрузовики на базе УАЗ Профи выпускаются в Москве под независимым от УАЗа брендом EVM.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: УАЗ Сегодня

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ СГР

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв