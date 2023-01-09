Новая версия УАЗ-«буханки» - уже скоро

Испытания машины начнутся этой весной.

Материалы по теме На УАЗах появятся современные двигатели и коробки

УАЗ-452 («буханка») с электродвигателем будут выпускать в Крыму, серийную версию производитель представит летом 2023 года.

Как сообщил председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили ведет НПП «Элькафа».

Трансмиссия «буханки» будет полностью электрической. Но разработчики предусматривают установку и топливного генератора, которой позволит увеличить запас хода, если поблизости не окажется зарядки.

Испытание электромобиля проведут в различных условиях, в частности в горах и степях Крыма.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: ТАСС

Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС