Новая версия УАЗ-«буханки» — уже скоро — журнал За рулем

Новая версия УАЗ-«буханки» - уже скоро

Испытания машины начнутся этой весной.

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УАЗ-452 («буханка») с электродвигателем будут выпускать в Крыму, серийную версию производитель представит летом 2023 года.

Как сообщил председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили ведет НПП «Элькафа».

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Трансмиссия «буханки» будет полностью электрической. Но разработчики предусматривают установку и топливного генератора, которой позволит увеличить запас хода, если поблизости не окажется зарядки.

Испытание электромобиля проведут в различных условиях, в частности в горах и степях Крыма.

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Источник: ТАСС

Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

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