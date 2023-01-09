Новая версия УАЗ-«буханки» - уже скоро

УАЗ-452 («буханка») с электродвигателем будут выпускать в Крыму, серийную версию производитель представит летом 2023 года.
Как сообщил председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили ведет НПП «Элькафа».
Трансмиссия «буханки» будет полностью электрической. Но разработчики предусматривают установку и топливного генератора, которой позволит увеличить запас хода, если поблизости не окажется зарядки.
Испытание электромобиля проведут в различных условиях, в частности в горах и степях Крыма.
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Источник: ТАСС
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС