Рано хоронить: стала известна судьба легендарной «буханки» УАЗа

Ульяновский автомобильный завод в следующем году продолжит расширение модельного ряда, но и от производства «буханки» и Хантера УАЗ не намерен отказываться, заявил председатель совета директоров и один из владельцев компании «Соллерс» (управляет УАЗ) Адиль Ширинов.
«Мы дадим возможность „буханке“ жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и УАЗ Хантер, который пытались похоронить», — отметил он.
Ширинов считает, что избавляться от «буханки», по сути легенды Ульяновского автозавода, в то время, когда на нее есть спрос, нецелесообразно. У компании есть все для того, чтобы определенные модели производить малыми партиями и оставить их в продуктовой линейке.
При этом процесс будет идти по пути естественного замещения более современными продуктами, уточнил Ширинов.
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Источник: КоммерсантЪ