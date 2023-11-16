350 пунктов обогрева: МЧС рассказало о помощи водителям зимой

МЧС: водители должны быть уверены, что спасатели в любую минуту придут на помощь

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало в соцсетях посты с информацией о готовности помогать водителям на зимних дорогах. Речь идет о сильных метелях с критическим падением видимости и невозможностью продолжать движение, а также о сильных морозах.

Сообщается, что для оказании помощи при непогоде уже готовы 350 специальных пунктов обогрева. Кроме того, в распоряжении спасателей находятся высокопроходимые снегоболотоходы, автоцистерны, городки жизнеобеспечения.

«Вопросы, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций на федеральных и региональных автодорогах, стоят на особом контроле в МЧС России. Определен порядок прохождения и сроки предоставления информации об опасных участках дорожного движения, где при необходимости в кратчайшие сроки следует развернуть пункты обогрева и питания. В подразделениях МЧС России в готовности их более 220 мобильных и 130 подвижных, а также техника высокой проходимости. Граждане должны быть уверены, что в любую минуту спасатели придут на помощь», – подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Уточняется, что каждый мобильный пункт будет оснащен электробензогенератором, электроприборами, емкостями с питьевой водой и аптечками. МЧС напоминает водителям о правилах, соблюдение которых особенно актуально зимой: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, загодя пройти ТО.

Звонить при происшествии: 101 или 112.





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Источник: МЧС России