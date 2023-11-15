Важная информация для водителей: когда на дорогах появится лед

Москва и Ростовская область столкнутся с настоящей зимой уже на этой неделе

В соцсетях один за другим появляются предупреждения со ссылкой на свежие данные синоптиков: в ближайшую пятницу 17 ноября в Москве ожидается наступление метеорологической зимы. Отличие ее от календарной в том, что столбик термометра реально перестанет подниматься выше 0°С. Такой прогноз для столицы останется актуален как минимум все выходные.

Похолодание придет и в Ростовскую область, пишет источник. Более того, резкое снижение температуры до околонулевых значений в этом регионе будет сопровождаться снегопадом. Ростовским автомобилистам стоит быть особенно внимательными в воскресенье и следующий понедельник.

Описанные погодные условия с очень высокой вероятностью приводят к образованию гололедицы на дорогах. Автомобиль на летних покрышках легко может стать совершенно неуправляемым. Если вы еще не «переобулись» в зимние шины (и особенно, если вы из указанных регионов), самое время сделать это.

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Источник: Автодор

Фото: АГН «Москва»