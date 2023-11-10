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Как российские водители готовятся к зиме? Интересная статистика!

Автостат: в России 6% автомобилистов вообще не готовят машину к зиме

Результаты нового опроса, в котором приняли участие более 3 тысяч респондентов, показали, каким именно образом автомобилисты будут готовиться к идущим на Россию холодам. В частности, выяснилось, что 6% опрошенных вообще не собираются совершать каких-либо «адаптационных» процедур.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Можно предположить, что это жители теплых районов или же водители, не эксплуатирующие машину зимой. Возможно, среди них есть и те, кто просто не считают зимнюю эксплуатацию хоть сколь-нибудь значительно отличающейся от летней.

Что касается большинства (94%), то тут список подготовительных процедур, среди которых можно было выбрать несколько вариантов, оказался следующим. Многие автомобилисты, готовящие машину к зиме, считают обязательной смену шин (83%) и омывающей жидкости (75%).

Примерно каждый второй меняет моторное масло (46%) и проверяет аккумулятор (45%), а каждый третий (37%) – проводит полноценное межсезонное техобслуживание.

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Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
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