В России началось производство нового электрокроссовера Evolute i-Sky

На «Моторинвесте» стартовал выпуск кроссовера Evolute i-Sky: цена – под 5 млн рублей

Серийное производство нового электрического кроссовера Evolute i-Sky началось на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Цена на модель начинается от 3,995 млн рублей с учетом государственной субсидии при приобретении в размере 925 тыс. рублей. Официальные продажи пока не стартовали, но новинка уже доступна для ознакомления и тест-драйвов в салонах официальных дилеров Evolute.

Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с., максимальный крутящий момент составляет 340 Нм. Дальность хода электрокроссовера без дополнительной зарядки – 511 км. Предусмотрены различные режимы движения: экономичный, комфортный и спортивный.

Evolute i-Sky

«Электрокроссовер Evolute i-Sky с габаритной длиной 4565 мм и колесной базой, равной 2715 мм, обладает динамичным характером, эффектным прогрессивным дизайном, просторным эргономичным салоном с панорамным остеклением», – отмечается в сообщении компании.

Электрокроссовер оборудован широким спектром систем, в частности шестью подушками безопасности, камерой кругового обзора 360◦, функцией предупреждения о фронтальном столкновении, а также ассистентами при экстренном торможении, движении на склоне и изменении полосы следования.

На продукцию Evolute распространяется гарантия три года или 100 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.

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Источник, фото: Моторинвест