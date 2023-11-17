Раскрыты дальнейшие планы выпуска электромобилей Evolute

В 2024 году Моторинвест планирует выпустить минимум 12 тысяч электромобилей

От 12 до 14 тысяч автомобилей – такой план выпуска автомобилей Evolute на 2024 год озвучил журналистам заместитель генерального директора по производству завода «Моторинвест» Сергей Мамонтов. Напомним, липецкое предприятие собирает электромобили Evolute, являющиеся копиями китайских Dongfeng.

Мамонтов уточнил, что с момента запуска предприятия к данному моменту выпущено всего около 3 тысяч автомобилей. Ранее в компании заявляли, что по итогам 2023 года выпустят 10 тысяч машин.

Сборка стартовала в конце сентября 2022 года с седана Evolute i-Pro, к которому затем добавился кроссовер i-Joy, а, буквально только что – еще один кроссовер i-Sky. До конца 2023 года планировалось запустить еще и кросс-купе i-Jet с минивэном i-Van.

Сейчас автомобили производятся методом крупноузловой сборки, хотя в будущем предусматривается мелкоузловая сборка, а также сварка и окраска кузовов. Все модели бренда – это электромобили.

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Источник: ТАСС