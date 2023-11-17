Названы электромобили с самой быстрой зарядкой

Какой электромобиль зарядится «дальше» всех за один час – лидер вас удивит

Электромобили становятся все более популярными, и одной из основных причин их популярности является все более быстрая скорость зарядки. В последние годы производители электромобилей сделали большие шаги в разработке более эффективных и быстрых зарядных систем, и теперь на рынке доступно множество электромобилей, которые могут заряжаться до 80% за 30 минут или менее.

Но для сравнения скорости зарядки электромобилей этого недостаточно, поскольку на запас хода электромобиля влияют и другие факторы, такие как его вес и мощность. Поэтому следует считать не минутами, а тем, на сколько километров хватит заряда, полученного за час. И при этом не нужно ограничиваться при подсчетах емкостью батареи – зарядок в течение поездки может быть несколько, но их общее время не должно превышать один час (таково главное условие подсчета).

И вот топ-10 самых быстрозарядных электромобилей на сегодняшний день (на какое максимальное количество километров хватит часовой зарядки, независимо от емкости аккумуляторов):

1. Hyundai Ioniq 6 Limited RWD – на 1397 км

2. Kia EV6 Wind RWD – 1238 км

3. Hyundai Ioniq 6 Limited AWD – 1230 км

4. Porsche Taycan 4S – 1110 км

5. Kia EV6 GT Line – 1091 км

6. Hyundai Ioniq 5 – 1083 км

7. Mercedes-Benz EQS 450+ – 954 км

8. Genesis Electrified G80 – 946 км

9. Porsche Taycan GTS – 940 км

10. Tesla Model 3 Long Range – 916 км

Вот некоторые факторы, которые могут повлиять на скорость зарядки электромобиля:

Температура окружающей среды: чем выше температура окружающей среды, тем быстрее будет заряжаться батарея.

Состояние батареи: чем меньше заряда осталось в батарее, тем быстрее она будет заряжаться.

Тип используемой зарядной станции: быстрые зарядные станции могут подавать на батарею ток большей мощности, что приводит к более быстрой зарядке.

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Фото: Unsplash

Источник: Insideevs.com