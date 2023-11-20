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Еще один новый дорожный знак может появиться в России

В России презентовали проект дорожного отечественного знака «кемпинг»

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга представила проект нового дорожного знака «Кемпинг». Теперь знак должны одобрить в ГИБДД и Минэкономразвития.

На новом знаке будет указываться дополнительная информация о месте отдыха, в частности, звездность. Сейчас в ПДД есть дорожный знак сервиса 7.10 «Кемпинг», но данных на нем недостаточно для путешественников, считают в ассоциации.

Проект нового дорожного знака «Кемпинг»
Проект нового дорожного знака «Кемпинг»
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«Туристам нужно понимать ассортимент кемпинга, уровень его сервиса, комфорта и экологичности, определить для себя необходимость его посещения. Эту информацию предполагает разрабатываемый нами уровень звёздности. Знак может быть основанием для предъявления возможных претензий к владельцам по качеству, так будет заявлена классификация объекта», — пояснил глава ассоциации Сергей Лобарев.

По его словам, в России всего около 200 кемпингов, но только 5% из этого количества отвечают требованиям сервиса уровня трёх или четырёх звёзд.

Кроме звезд объекта отдыха, планируется указывать на новом знаке возможность пребывания людей с ограниченными возможностями, о наличии парковочных мест для кемперов (самостоятельных автомобилей или машин с прицепами).

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash, Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга

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