Еще один новый дорожный знак может появиться в России

В России презентовали проект дорожного отечественного знака «кемпинг»

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга представила проект нового дорожного знака «Кемпинг». Теперь знак должны одобрить в ГИБДД и Минэкономразвития.

На новом знаке будет указываться дополнительная информация о месте отдыха, в частности, звездность. Сейчас в ПДД есть дорожный знак сервиса 7.10 «Кемпинг», но данных на нем недостаточно для путешественников, считают в ассоциации.

Проект нового дорожного знака «Кемпинг»

«Туристам нужно понимать ассортимент кемпинга, уровень его сервиса, комфорта и экологичности, определить для себя необходимость его посещения. Эту информацию предполагает разрабатываемый нами уровень звёздности. Знак может быть основанием для предъявления возможных претензий к владельцам по качеству, так будет заявлена классификация объекта», — пояснил глава ассоциации Сергей Лобарев.

По его словам, в России всего около 200 кемпингов, но только 5% из этого количества отвечают требованиям сервиса уровня трёх или четырёх звёзд.

Кроме звезд объекта отдыха, планируется указывать на новом знаке возможность пребывания людей с ограниченными возможностями, о наличии парковочных мест для кемперов (самостоятельных автомобилей или машин с прицепами).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash, Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга