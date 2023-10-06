«Забрал мое место – забери и мои болезни»: в Благовещенске появились странные знаки

В ГИБДД ответили, законны ли удивившие горожан знаки на набережной Амура

Жители Благовещенска были немало удивлены, увидев на городских парковках знак с надписью «Забрал мое место – забери и мои болезни». Размещены такие таблички были на парковке для инвалидов у нескольких городских объектов. Встревоженные граждане обратились в местную ГИБДД за разъяснениями.

Там посчитали, что никаких оснований для демонтажа знаков нет.

Дорожный знак в городе Благовещенск

«Знак с надписью “Забрал мое место – забери и мои болезни”, обнаруженный удивленными благовещенцами на набережной Амура на парковке возле здания городского суда, является информационной табличкой, а его установка не противоречит требованиям нормативных документов», - ответили в региональном управлении ГИБДД.

Позже выяснилось, что инициатива установки знаков принадлежит администрации Благовещенска: таким образом власти решили напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать правила парковки. Они «привлекают эмоциональное внимание и призваны повысить личную ответственность тех, кто игнорирует требования знаков», пояснили в мэрии.

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Источник, фото: Amur.life