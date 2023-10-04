В столице расширят зону платной парковки, но предельный тариф не повысят

Стоимость парковки в Москве изменится на 3,5% улиц

Парковок больше

С 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет еще 21 участок улиц. Таким образом, больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Местным жителям парковку оплачивать не нужно, надо просто оформить резидентное разрешение.

Комментарий эксперта

Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.Нет»:

«Количество машин в Москве ежегодно растет, поэтому логично, что расширяется и зона платной парковки. Историческая застройка много где просто не позволяет создавать новые парковочные места, при этом местным жителям нужно где-то оставлять автомобили.

Кроме того, каждый год в разных районах появляются новые места притяжения автомобилистов: новые магазины, торговые центры, объекты инфраструктуры, офисы, что приводит к стихийным стоянкам и большому скоплению машин на парковках».

Корректировка тарифов

Кроме того, с 7 ноября на 3,5% улиц в Москве с платными парковками изменятся тарифы. На семи улицах цена будет снижена, а там, где загрузка достигает 90–100%, тарифы вырастут.

При этом предельный тариф на парковку в Москве останется прежним и составит 450 рублей в час.

Стоимость эвакуации

С 15 октября тариф на эвакуацию автомобилей-нарушителей будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию. Тарифы будут ниже реальной стоимости эвакуации, если штрафное перемещение оплатить вовремя — в течение 60 дней.

Комментарий эксперта

Сабина Цветкова, председатель Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы:

«Город проиндексировал тарифы на эвакуацию. Понятно, что это сделано из объективных причин: растет цена на топливо, затраты на обслуживание техники и прочее.

Тем не менее, стоимость всё равно останется ниже фактических затрат на эвакуацию, что огромный плюс для добросовестных водителей, которые оплачивают эвакуацию вовремя.

Кроме того, сохранятся все другие льготы: первые сутки хранения на спецстоянке останутся бесплатными, а на перемещение сохранится скидка 25%, если оплатить его до получения авто».

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: Департамент транспорта города Москвы, ВШЭ, Софья Сандурская/АГН «Москва»