Названа возможная сумма штрафа для таксистов за долгую парковку во дворе
Размер штрафа за парковку и стоянку такси в жилой зоне больше чем на 30 минут предложили установить в размере 5 тыс. рублей – такой же, как за парковку на местах для инвалидов. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, автор инициативы Борис Чернышов.
Он добавил, что идею еще предстоит обсудить с различными заинтересованными ведомствами, в частности с Минтрансом. Также необходимо согласование с региональными властями.
«Поскольку проблема стоянок такси наболевшая и жители часто обращаются с просьбой решить ее, будем вносить межфракционный законопроект. Вопрос штрафов будем обсуждать на экспертном совете, в который войдут представители агрегаторов такси и общественники, чтобы были учтены мнения всех сторон», — рассказал парламентарий, пообещав представить законопроект уже к осенней сессии Госдумы.
Вместе в тем эксперты отмечают, что инициативы пока не является до конца проработанной. Хотя в МВД ее поддерживают. При этом механизм отслеживания времени парковки машин такси в жилых дворах пока непонятен.
В качестве альтернативы на прошлой неделе было выдвинуто другое предложение: оборудовать для таксистов специальные парковки, на которых они могли бы ожидать получения заказа.
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Источник: Известия
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