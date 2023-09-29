Услуга такси дорожает – нужно срочно решать проблему
Со вступлением в силу закона «О такси» представители отрасли столкнулись с рядом проблем. В их числе неполная готовность нормативной базы в регионах, технические проблемы, снижающие темп цифровизации контроля, регуляторные барьеры.
Кроме этого, на таксомоторном рынке наблюдается сокращение численности водителей, дефицит автомобилей такси и их высокая стоимость, недоступность обязательного страхования. Эти проблемы ведут к росту стоимости услуг такси по всей России.
За последние десятилетия такси стало социально значимой и доступной услугой. Сфера обеспечивает рабочими местами прямым и косвенным образом более 10 млн человек.
Чтобы сохранить рабочие места и доступность такси для населения, необходимо как можно скорее мобилизовать силы всех участников рынка и органов законодательной, исполнительной власти, ведомственных структур. Совместными усилиями нужно наладить работу механизмов отрасли.
Всё это обсудят на Всероссийской конференции TAXI-2023, которая пройдет 5–6 октября в Сочи. Свое участие уже подтвердили представители Минтранса, региональные органы власти из трех десятков регионов России, ведущие службы заказа такси и более 750 таксопарков со всей страны.
Участники мероприятия планируют выработать механизмы, смягчающие адаптационные процессы под правила нового закона. Это позволит сдержать рост цен и снизить дефицит водителей в отрасли.
Кроме того, на площадке состоится отраслевая выставка, на которой покажут первый отечественный электромобиль, разработанный специально для такси.
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Фото: Unsplash
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