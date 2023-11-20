Круче и дешевле Tesla — раскрыты детали и цены электрокроссовера BYD

На выставке в Гуанчжоу дебютировал BYD Sea Lion по цене 2,4 млн рублей

Китайский производитель BYD в ходе открывшегося 17 ноября автосалона в Гуанчжоу презентовал электрический кроссовер Sea Lion 07. Новинка обойдется дешевле, чем Tesla Model Y, притом что над проектом электрокара трудился экс-дизайнер Audi Вольфганг Эггер.

BYD Sea Lion

Согласно официальной информации, стоимость базовой версии новинки составляет 200 тысяч юаней (2,4 млн рублей по актуальному курсу). Цена автомобиля в топовом исполнении достигает 260 тысяч (3,2 млн рублей). Для сравнения, за Tesla Model Y в Китае просят от 266 400 до 363 900 юаней, причем недавно цены выросли.

Производитель не раскрыл все технические характеристики BYD Sea Lion 07, но достоверно известно, что в базовой комплектации у машины будет задний привод, а в топовых версиях электрокары будут полноприводными. Кроссовер создан на новейшей платформе BYD — такой же, как и Tesla. У автомобиля батарея интегрирована в силовую структуру кузова. По информации, фигурировавшей ранее в СМИ, запаса хода BYD Sea Lion 07 хватит на 500-600 километров.

BYD Sea Lion

На текущий момент модель BYD занимает второе место в мире по продажам электромобилей после Tesla. По итогам третьего квартала 2023 года общемировые продажи BYD составили 431,6 тыс. машин, Tesla за этот же период продала немного больше — 435 тыс. электромобилей.

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Источник: Autonews.ru

Фото: carnewschina.com