Выполняет танковый разворот и даже плавать умеет. Осталось летать научить

BYD YangWang U8 – это самый технологичный и самый дорогой китайский внедорожник

Одной из главных особенностей YangWang U8 является его мощность. С помощью четырех независимых электромоторов, каждый из которых приводит свое колесо, этот внедорожник развивает общую мощность 1196 л. с. Благодаря этой схеме автомобиль способен выполнять танковые развороты, вращаясь на 360 градусов на месте.

BYD YangWang U8

Автомобиль оснащен гибридной системой, состоящей из 2-литрового двигателя и тяговой аккумуляторной батареи ёмкостью 49,05 кВт·ч, автомобиль может проехать до 180 км на чистом электричестве. А полностью заряженный и заправленный бак позволяет ему преодолеть до 1000 км.

BYD YangWang U8

Габариты внедорожника впечатляют своими размерами. С длиной 5319 мм, шириной 2050 мм и высотой 1930 мм, автомобиль предлагает просторный салон с пятью посадочными местами. Он также оборудован 38 различными датчиками, включая лидары, камеры, ультразвуковые датчики и радары миллиметрового диапазона.

Интерьер BYD YangWang U8

Еще одной действительно крутой фишкой автомобиля является то, что в комплектации Premium Edition в буквальном смысле может плыть сквозь брод глубиной до 1,4 метра. Подвеска поднимает кузов на 15 см, окна закрываются, климат-контроль переводится в режим рециркуляции, а панорамная крыша на всякий случай раскрывается.

BYD YangWang U8

Причем на экране отображается глубина погружения в воду. Плавать YangWang U8 может по пол часа и со скоростью 3 км/ч.

Мониторинг погружения BYD YangWang U8

Стоит это чудо техники 1 089 000 юаней (примерно 150 тысяч долларов США), тем самым являясь самым дорогим серийным внедорожником на китайском рынке.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: BYD