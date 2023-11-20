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TINGER TF4 – самый комфортный вездеход

Новый плавающий вездеход представят на выставке «Вездеходер» в Москве

Семейство вездеходов TINGER появилось на свет в «стальной столице России», городе Череповце. Компания прошла непростой путь от небольшой мастерской до серийного производства площадью более 12 тысяч квадратных метров. Сегодня «мини-танки» TINGER отлично зарекомендовали себя и поставляются по всему миру.

TINGER TF4
TINGER TF4

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В 2023 году компания разработала и запустила в серийное производство новую модель TINGER TF4. При создании снегоболотохода основной упор был сделан на максимальное использование доли российских комплектующих.

TINGER TF4
TINGER TF4

Это первая модель «вездехода-переломки» подобного типа со стеклопластиковой кабиной и пластиковым кунгом. Такой подход обеспечил снегоболотоходу облегченный вес и в несколько раз увеличенный срок службы.

TINGER TF4
TINGER TF4

Отличительной особенностью TINGER TF4 является важная для зимних путешествий способность самостоятельно выезжать из воды на лед. При этом водитель и пассажиры снегоболотохода будут чувствовать себя как в кабине комфортного легкового автомобиля. Здесь есть удобная панель управления и возможность подключения электронных гаджетов.

TINGER TF4
TINGER TF4

Учитывая возможность нестандартных ситуаций во время путешествия, в вездеходе предусмотрены откидывающееся лобовое стекло, сдвижные боковые стекла, а также возможность спускать и подкачивать шины прямо из кабины вездехода. А обогреватели обеспечат максимально комфортную температуру в салоне во время поездки.

Широкие или узкие зимние шины – какие лучше

Способности снегоболотохода преодолевать препятствия впечатляют. Ему не страшны преграды высотой до 0,7 метра, слабонесущие грунты, снежная целина и водные препятствия. Максимальная скорость вездехода – 60 км/ч по суше и до 4-5 км/ч по воде. Бак на 55 литров рассчитан на 18 часов непрерывного движения без дозаправки.

Увидеть TINGER TF4 и другую технику компании можно на выставке «Вездеходер» с 1 по 3 декабря в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

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Фото: TINGER

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За РулемКирилл Панов
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