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На заводе в Ижевске уже в декабре соберут опытную партию электромобилей e-Largus

Президент АВТОВАЗа: выпуск Lada e-Largus начнется во II квартале 2024 года

Производство электромобиля e-Largus начнется в Ижевске во II квартале 2024 года, однако опытная партия сойдет с конвейера уже в середине декабря 2023 года. Это следует из презентации, представленной президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым в Совете Федерации.

«Второй квартал 2024 года — старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске. В следующем году, в первой половине, на конвейере Ижевского завода мы перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания, а также серийное производство электро-"Ларгуса"», — цитирует ТАСС главу концерна.
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Напомним, ранее руководство АВТОВАЗа приняло решение перенести производственные мощности из Тольятти на завод в Ижевске. Процесс переноса полностью планируется завершить во втором квартале 2024 года. В планах компании — увеличить производcтво других моделей и загрузить первую линию в Тольятти, поэтому было принято решение о переносе производства модели Lada Largus в другой город.

E-Largus — самый локализованный российский электромобиль, выпуск электрокара наладят в пассажирской версии, а также в виде коммерческого фургона.

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Источник: tass.ru

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