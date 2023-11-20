«Моторинвест» анонсировал расширение линейки до 6 моделей, включая гибрид
Российский автопроизводитель «Моторинвест» намерен расширить линейку продукции. Об этом сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников.
В ходе своего выступления с презентацией в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации он подчеркнул, что в планах предприятия наладить выпуск сразу шести моделей.
«Увеличение модельного ряда до шести моделей, включая гибридный кроссовер D-класса», — цитирует Резникова ТАСС.
Согласно материалам к докладу, дилерская сеть бренда Evolute включает в себя 35 центров, до конца 2024 года планируется увеличить это количество, открыв не менее еще 15 дилерских центров.
Ранее заместитель генерального директора «Моторинвеста» по производству Сергей Мамонтов сообщил, что в декабре 2023 года будет налажен выпуск электрокроссовера Evolute i-Jet.
Серийный выпуск первых электромобилей под брендом Evolute начался на заводе «Моторинвест» в конце сентября 2022 года. Первым с конвейера сошел седан Evolute i-Pro, кроме него налажен выпуск кроссоверов i-Joy и i-Sky.
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Источник: tass.ru
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