«Моторинвест» раскрыл планы по продажам Evolute в 2023 году

Липецкий «Моторинвест» планирует в этом году продать более шести тысяч электромобилей Evolute. Как рассказал управляющий партнер автопроизводителя Андрей Резников, в следующем году объемы продаж будут как минимум удвоены.
«Порядка 12 тыс. хотели бы в следующем году продать, порядка 15–18 тыс. — через год, выйти на 20–25 тыс. в течение пяти лет. Замедлить процесс могут ограничение поставок компонентной базы в России и инфраструктурные ограничения», — уточнил Резников.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По результатам 2022 года объем продаж отечественных электромобилей Evolute составил 452 авто (компания начала продажи первых автомобилей в октябре 2022 года).
В настоящее время на площадке производится две модели электрокаров — седан Evolute i-Pro и кроссовер i-Joy. В этом году компания планирует представить новые модели.
Источник: ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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