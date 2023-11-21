Самый дешевый Kaiyi – названа цена
Kaiyi Shiyue начнут продавать в Китае завтра, 22 ноября 2023 года, по цене от 54 900 до 69 900 юаней или 677-861 тысяча рублей.
Это электрический трехдверный мини-кар, построенный на платформе i-EA pure electric. Длина машины составляет 3360 мм, ширина – 1700 мм, а высота – 1600 мм. Колесная база достигает 2106 мм. Объем багажника – 130 литров.
Для сравнения, Smart Fortwo имеет длину чуть менее 2,7 метра. Позже появится пятидверная версия Kaiyi Shiyue.
В салоне установлены парящая жидкокристаллическая приборная панель и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. В комплектацию входят 2 подушки безопасности, система кругового обзора, системы помощи водителю и дистанционное управление.
Новый автомобиль имеет один электродвигатель спереди мощностью 40 киловатт (54,4 л.с.) и оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором Ningde Era. Запас хода, как ожидается, составит 201 км или 301 км, в зависимости от батареи.
Напомним, что в России самый доступный Kaiyi Е5 стоит от 2 195 000 рублей.
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Фото: Autohome.com.cn
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