Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада
КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада
КАМАЗ: антисанкционный К-5 отличает высокая...
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Назван недостаток ГАЗ-21, из-за которого можно...
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck на таможне оформят как грузовик — рассказываем обо всех ограничениях
Эксперты назвали цену Tesla Cybertruck и...

Самый дешевый Kaiyi – названа цена

Бюджетный автомобиль Kaiyi Shiyue поступит в продажу 22 ноября

Kaiyi Shiyue начнут продавать в Китае завтра, 22 ноября 2023 года, по цене от 54 900 до 69 900 юаней или 677-861 тысяча рублей.

Kaiyi Shiyue
Kaiyi Shiyue

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Это электрический трехдверный мини-кар, построенный на платформе i-EA pure electric. Длина машины составляет 3360 мм, ширина – 1700 мм, а высота – 1600 мм. Колесная база достигает 2106 мм. Объем багажника – 130 литров.

Kaiyi Shiyue
Kaiyi Shiyue

Для сравнения, Smart Fortwo имеет длину чуть менее 2,7 метра. Позже появится пятидверная версия Kaiyi Shiyue.

Kaiyi Shiyue
Kaiyi Shiyue

В салоне установлены парящая жидкокристаллическая приборная панель и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. В комплектацию входят 2 подушки безопасности, система кругового обзора, системы помощи водителю и дистанционное управление.

У КАМАЗа новая кабина, и спрос на нее растет

Новый автомобиль имеет один электродвигатель спереди мощностью 40 киловатт (54,4 л.с.) и оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором Ningde Era. Запас хода, как ожидается, составит 201 км или 301 км, в зависимости от батареи.

Напомним, что в России самый доступный Kaiyi Е5 стоит от 2 195 000 рублей.

Фото: Autohome.com.cn

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0