В Китае начнут производить самый дорогой электромобиль
Китайский автопроизводитель Nio анонсировал запуск электрического седана в декабре текущего года. Он позиционируется как конкурент Maybach S-класса. Об этом сообщил президент и соучредитель Nio Цинь Лихун.
Информация о том, что Nio разрабатывает свой самый дорогой автомобиль, появилась еще в декабре 2022 года. Отмечается, что стоимость новинки будет достигать 1 млн юаней (140 тыс. долларов, или 12,389 млн рублей).
Генеральный директор Nio Уильям Ли ранее не подтвердил планы о запуске какого-либо нового продукта компании в 2024 году, СМИ Китая со ссылкой на экс-сотрудника Nio растиражировали новость, что запуск нового седана запланирован на 2025 год.
«День Nio» назначен на декабрь, он состоится в Сиане, но точная дата пока неизвестна. Сообщается, что флагманский седан будет иметь значок Nio и построен на новой платформе Nio NT3. Это будет первый электромобиль, оснащенный автономным чипом собственной разработки Nio. Колесная база новинки достигает 3,3 м. Ранее Nio представила новое поколение двигателя мощностью 400 л.с., вполне вероятно, что именно им будет оснащаться флагманский электромобиль.
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Источник: Speedme.ru
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