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Грузовик Wolv FC25 сменит название

New Energy Motors выйдет в 2024 году на рынок РФ с электрогрузовиком NEMO

В 2024 году стартуют продажи компактного электрического фургона NEMO FC25. Об этом сообщили представители нижегородской компании New Energy Motors.

Речь идет о модернизированной версии грузовика Wolv FC25 — он появился в продаже в конце прошлого года. Кроме того, что автомобиль сменил название, электрофургон оснастили светодиодной оптикой, а также обновили кабину, передний бампер и колесные диски.

NEMO FC25
NEMO FC25
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О стоимости новинки пока нет точной информации. Цена автомобилей Wolv FC25 на текущий момент стартует от 3,2 млн рублей за вариант шасси с кабиной без кузовной надстройки, цена промтоварного фургона начинается от 3,6 млн рублей.

Отмечается, что колесная база Wolv FC25 составляет 2495 мм, максимальная мощность электромотора — 41 л.с. (150 Нм), максимальная скорость ограничена отметкой в 85 км/ч. На одном заряде батареи электрофургон способен проехать до 200 км. Производство автомобилей налажено на производственных мощностях компании Fengchuen в китайском городе Уси провинции Цзянсу.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемNemo
Фото:За РулемNemo
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