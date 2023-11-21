Грузовик Wolv FC25 сменит название
В 2024 году стартуют продажи компактного электрического фургона NEMO FC25. Об этом сообщили представители нижегородской компании New Energy Motors.
Речь идет о модернизированной версии грузовика Wolv FC25 — он появился в продаже в конце прошлого года. Кроме того, что автомобиль сменил название, электрофургон оснастили светодиодной оптикой, а также обновили кабину, передний бампер и колесные диски.
О стоимости новинки пока нет точной информации. Цена автомобилей Wolv FC25 на текущий момент стартует от 3,2 млн рублей за вариант шасси с кабиной без кузовной надстройки, цена промтоварного фургона начинается от 3,6 млн рублей.
Отмечается, что колесная база Wolv FC25 составляет 2495 мм, максимальная мощность электромотора — 41 л.с. (150 Нм), максимальная скорость ограничена отметкой в 85 км/ч. На одном заряде батареи электрофургон способен проехать до 200 км. Производство автомобилей налажено на производственных мощностях компании Fengchuen в китайском городе Уси провинции Цзянсу.
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Источник: gazeta.ru
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