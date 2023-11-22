Российский Атом – как и для чего его дорабатывают

Для снижения цены ОСАГО и каско к разработке Атома привлекли страховщиков

АО «КАМА» и Группа Ренессанс Страхование заключили соглашение об экспертном сотрудничестве при разработке электромобиля Атом, чтобы снизить стоимость ОСАГО и каско для будущих владельцев первого российского электромобиля. Что особенно актуально в свете того, что автомобиль рассчитывают широко применять в такси.

Эксперты двух компаний выделили ряд проблем, требующих решений. Их проработка напрямую скажется на стоимости страхового полиса для такси. Например, сейчас элементы кузова многих автомобилей производят из легко сминаемых материалов — делается это для снижения силы удара при ДТП. Поэтому бампер электромобиля Атом будет спроектирован из пяти отдельных компонентов, что позволит при необходимости заменить только поврежденные элементы и избежать полной замены бампера. Это существенно снизит стоимость будущего ремонта.

Российский электромобиль Атом

Решено также, что во всех электромобилях Атом Taxi будет установлен максимальный перечень функций активной безопасности, в том числе системы удержания в полосе и предотвращения столкновения. При быстром приближении к неподвижному объекту водитель увидит предупреждение на проекции на лобовом стекле и услышит звуковой сигнал, а в случае роста вероятности столкновения автомобиль поможет его избежать. Это существенно снизит риск серьезных ДТП.

Также в автомобили для такси будет в обязательном порядке встроено телематическое устройство и камера с Face ID. Это позволит создавать страховые продукты с гибкой тарификацией, так как можно будет учитывать время в пути, пробег и качество управления автомобилем в онлайне.

Руководитель направления такси бренда Атом Ираклий Лакрба отмечает, что стояла задача создать современный и технологичный электромобиль в том числе и для такси, поэтому еще на этапе разработки начали активно привлекать партнеров. В данном случае он надеется, что в сотрудничестве со страховщиками удастся снизить затраты для владельцев электромобиля на страховку и сделать поездки безопаснее для водителей и пассажиров.

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