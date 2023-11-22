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Российский Атом – как и для чего его дорабатывают

Для снижения цены ОСАГО и каско к разработке Атома привлекли страховщиков

АО «КАМА» и Группа Ренессанс Страхование заключили соглашение об экспертном сотрудничестве при разработке электромобиля Атом, чтобы снизить стоимость ОСАГО и каско для будущих владельцев первого российского электромобиля. Что особенно актуально в свете того, что автомобиль рассчитывают широко применять в такси.

Эксперты двух компаний выделили ряд проблем, требующих решений. Их проработка напрямую скажется на стоимости страхового полиса для такси. Например, сейчас элементы кузова многих автомобилей производят из легко сминаемых материалов — делается это для снижения силы удара при ДТП. Поэтому бампер электромобиля Атом будет спроектирован из пяти отдельных компонентов, что позволит при необходимости заменить только поврежденные элементы и избежать полной замены бампера. Это существенно снизит стоимость будущего ремонта.

Российский электромобиль Атом
Российский электромобиль Атом

Решено также, что во всех электромобилях Атом Taxi будет установлен максимальный перечень функций активной безопасности, в том числе системы удержания в полосе и предотвращения столкновения. При быстром приближении к неподвижному объекту водитель увидит предупреждение на проекции на лобовом стекле и услышит звуковой сигнал, а в случае роста вероятности столкновения автомобиль поможет его избежать. Это существенно снизит риск серьезных ДТП.

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Российский автомобиль Атом: первые подробности и фото

Также в автомобили для такси будет в обязательном порядке встроено телематическое устройство и камера с Face ID. Это позволит создавать страховые продукты с гибкой тарификацией, так как можно будет учитывать время в пути, пробег и качество управления автомобилем в онлайне.

Руководитель направления такси бренда Атом Ираклий Лакрба отмечает, что стояла задача создать современный и технологичный электромобиль в том числе и для такси, поэтому еще на этапе разработки начали активно привлекать партнеров. В данном случае он надеется, что в сотрудничестве со страховщиками удастся снизить затраты для владельцев электромобиля на страховку и сделать поездки безопаснее для водителей и пассажиров.

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За РулемАлексеева Елена
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