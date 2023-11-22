Мечта охотников и рыбаков – вездеход «Сокол»

На выставке «Вездеходер» представят особенный вездеход «Сокол»

Чаще всего вездеходы покупают охотники и рыбаки. И это понятно, ведь рыбное место или охотничья заимка часто находятся в очень труднодоступных местах. Попасть туда можно только на вездеходе, через грязь, болота, глубокий снег, рыхлый песок и мелководные реки.

Сокол-1.5

Такие вездеходы есть у компании «ТЕРМИНАЛ», являющаяся официальным дистрибьютером новосибирского производителя квадроциклов-снегоболотоходов «Сокол». За последние пять лет, начиная с 2018 года, было продано более 1000 единиц этой техники.

Сокол-1.5

Вездеходам «Сокол» не важно, какое время года на дворе. Они одинаково легко передвигаются по бездорожью зимой, летом и в межсезонье. Особенно часто потребители этой техники выбирают квадроциклы-вездеходы. Эти снегоболотоходы просты в управлении и обладают практически идеальной проходимостью. Их существенным плюсом является использование автомобильного двигателя Toyota, работающего практически бесшумно, что очень важно во время охоты, да и просто приятно.

Наиболее удачные модели компании будут представлены на выставке «Вездеходер», которая пройдет с 1 по 3 декабря в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

«Сокол-1.5» и «Сокол Про»

Посетители мероприятия увидят модель «Сокол-1.5». Вездеход оснащен гидроусилителем руля, автоматической коробкой передач и шинами сверхнизкого давления.

По сравнению с другими вездеходами, «Сокол-1.5» отличает высокая скорость передвижения – 85 км/ч по суше и 4 км/ч по воде. Кроме охоты и рыбалки, эту модель снегоболотохода можно успешно применять в сфере туризма.

В свою очередь, модель «Сокол Про» которая также будет представлена на выставке, при аналогичных выигрышных характеристиках оснащена грузовым кузовом новой улучшенной формы. Теперь на квадроцикле можно разместить весь необходимый багаж и трех пассажиров.

Если вы любите охотиться и рыбачить в труднодоступных местах, на лоне первозданной природы, не пропустите выставку «Вездеходер» 1-3 декабря в московском ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне.