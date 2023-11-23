В России разработали полноуправляемое шасси для беспилотного электромобиля

Российская компания разработала Vitrubus – беспилотник на полноуправляемом шасси

Базирующаяся в Санкт-Петербурге компания Vitrulux подготовила сразу два проекта беспилотных систем. Соответствующие патентные изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности недавно, хотя промо-ролики обоих проектов были опубликованы еще на рубеже 2022-23 годов. Первый проект – это наземный беспилотный шаттл Vitrubus.

Предполагается, что машина будет работать в рамках перспективной системы Smart City, ориентируясь в пространстве через сверхточное позиционирование в реальном времени (UPRTPS) – под эту систему предполагается возведение комплекса так называемых смарт-опор. Шасси Vitrubus – полноприводное и полноуправляемое. Каждое колесо поворачивается на 360°, поэтому машина может двигаться боком, «крабом» и в любом направлении.

Vitrubus

Второй беспилотный проект компании – компактный дрон Novus с автоматическим взлетом, навигацией и посадкой. Он способен оперативно доставлять медикаменты и другие средства спасения и призван обеспечивать безопасность в системе Smart City.

От реальности и наземный, и летающий беспилотники пока довольно далеки: в 2021 году в Нижнем Новгороде установили всего три смарт-опоры, и о дальнейшем развитии этих работ пока не сообщалось. Отметим, что для Vitrulux беспилотные системы являются новой сферой деятельности – компания занимается освещением, и среди крупных реализованных проектов значатся московские парки «Зарядье» и «Лужники», а также Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.

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Источник: Беспилот

Видео: Vitrulux