Электромобиль мощностью почти 500 «лошадей» способен проехать 200 км в режиме автопилота

В Китае стартуют продажи первого электрокара Luxeed S7 с функцией автопилота

Китайский автопроизводитель Chery совместно с IT-корпорацией Huawei представил на местном рынке электрический седан Luxeed S7, продажи которого стартуют 28 ноября.

Отмечается, что стоимость автомобиля составляет 258 тыс. юаней (3,1 млн рублей по актуальному на момент публикации курсу). У седана оригинально выполненные фары, объединенные в единое целое при помощи светодиодной полосы, выдвижные дверные ручки, тормозные механизмы Brembo, пневматическая подвеска и широкие колесные арки. В длину Luxeed S7 составляет 4971 мм, а колесная база — 2950 мм.

Luxeed S7

Модель построена на платформе Chery E0X, она используется и при выпуске седана Exeed Sterra ES и кроссовера Exeed Sterra ET. В списке оснащения автомобиля — интеллектуальная система вождения ADS 2.0, ее разработали специалисты Huawei. После того как система будет активирована, электромобиль способен самостоятельно проехать по трассе до 200 км.

Салон оборудован 25 различными отсеками для хранения, площадь панорамной крыши составляет 2,6 кв. м, на выбор покупателей — 19-, 20- и 21-дюймовые диски. В базовой комплектации седан оснащен электродвигателем мощностью 292 л.с., есть и полноприводная модификация суммарной отдачей 496 л.с.

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Источник: gazeta.ru