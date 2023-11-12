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Люксовый седан от Chery и Huawei бросит вызов BMW 5 серии

В Китае состоялась премьера нового люксового седана Luxeed S7 от Chery и Huawei

Седан был создан совместными усилиями Chery и Huawei. Luxeed S7 построен на платформе Chery E0X, которая также используется в моделях Exeed Exlantix ES и Exeed Exlantix ET. Платформа поддерживает сверхбыструю зарядку (800 В) и улучшенную систему автономного вождения.

Luxeed S7
Luxeed S7

Габаритные размеры Luxeed S7 составляют 4971 x 1963 x 1474 мм, колесная база - 2950 мм. В плане дизайна автомобиль сильно напоминает флагманский внедорожник Huawei Aito M9.

Luxeed S7
Luxeed S7
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В салоне Luxeed S7 кожаные кресла, цифровая панель приборов с экраном диагональю 12,3 дюйма, большая панорамная крыша площадью 2,6 м2, кресла у передних пассажиров с подогревом, вентиляцией и массажем.

Luxeed S7 предлагает на выбор четыре комплектации. Версия Pro стоимостью 35,5 тыс. долларов имеет запас хода 550 км. Комплектация Max обладает запасом хода в 705 км, а цена составляет 40,9 тыс. долларов. Самые дорогие комплектации из четырех – это Max+ с запасом хода более 800 км и Max RS с ходом в 630 км, стоимостью 45 тыс. долларов и 49,1 тыс. долларов, соответственно.

Luxeed S7 будет поставляться на рынок Китая в начале 2024 года. О том, появится ли автомобиль в России, пока не сообщается.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Luxeed S7

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За РулемЛежнин Роман
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