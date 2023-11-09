5 причин (не) купить Ладу Весту 2023

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах новой Лады Весты NG

Скудный набор агрегатов

Сейчас Весту можно купить фактически только с 90-сильным восьмиклапанником.

На дорестайлинговую модель этот мотор не ставился – для Весты он слабоват.

Выпуск машин с 16-клапанным 106-сильным двигателем 1.6 невелик.

Других моторов пока не предлагается. Коробка передач только 5-ступенчатая механика.

Мало комплектаций

Полноценный выбор, не урезанный относительно дореформенной Весты, есть только у машин с кузовами седан и универсал (обычных и «кроссов»). Правда, и эти машины не всегда имеются в наличии у дилеров. Только два цвета – белый и серебристый. Причем по ним идет сервисная кампания: перекрашивают бамперы, которые при окраске эмалью от нового поставщика сильно отличаются по цвету от металлических деталей.

На фоне других Лад Веста напичкана опциями: обязательно ставят ABS и две подушки безопасности. Однако пока нет противотуманок, переднего парктроника, датчиков света и дождя, климатической установки и круиз-контроля, обогрева задних сидений, ограничителя скорости и ESP.

LED-фары светят гораздо шире галогенок, в дальности прибавки практически никакой. Переделка передней части старой Весты под модель NG обойдется примерно в 120 тысяч рублей.

Вылезают глюки

Тестовая машина при приближении к максимальной скорости зажигала Check engine и начинала троить. Регулярно при пуске двигателя не зажигались ходовые огни или фары. Часто и без явных причин на панели приборов загоралось сообщение «Проверьте автомобиль».

Зависала медиасистема с роскошным 10,4-дюймовым дисплеем. Некорректно работали топливомер и связанный с ним индикатор расчетного запаса хода. На других машинах встречались сбои в работе стоп-сигналов, центрального замка, стеклоочистителей.

Импортозамещение сильно затронуло электрическую часть Весты. Например, вместо импортных электронных блоков управления теперь устанавливают отечественные, выпущенные компанией «Итэлма».

Микс комплектующих

На новой Весте, которая попала к нам на тест, еще стоят детали и узлы именитых зарубежных производителей (что называется, из старых запасов) – приводы (GKN), ремни (Contitech), насос стеклоомывателя (Continental), усилитель тормозов (TRW), генератор (Valeo), шины (Pirelli), рулевой механизм и подкапотная проводка с маркировкой производства от февраля 2022 года.

Но блок ABS и тормозные механизмы – уже китайские, передний стабилизатор – из Магнитогорска, фары – из Киржача. И к некоторым из новых деталей уже есть нарекания, несмотря на мизерные пробеги новых машин.

Шикарно выглядит отделка со вставками светлой алькантары. Но насколько она окажется износостойкой? И хорошо ли будет чиститься? Кстати, в действующем прайс-листе указан только черный интерьер из ткани с экокожей.

Неотлаженная конструкция

Для ныне выпускающихся Вест NG неизбежны проблемы с подбором деталей. Из чего собрана конкретная машина – неизвестно. Причем поставщики и конструкция замещенных компонентов могут меняться и, наверняка, не раз.

Нарекания по электронным и механическим компонентам говорят о том, что доработки неизбежны. Причем что-то сделает сам завод, опять-таки, поменяв конструкцию.

Но есть и плюсы

По сравнению с предшественницей у Весты NG 2023 заметен прогресс по части шумоизоляции. Стали качественнее материалы в салоне. Здорово смотрится и неплох по наполнению «планшет» топовой медиасистемы. Отменно проработан функционал цифровой комбинации приборов.

Наконец, все по-настоящему современные конкуренты заметно дороже. Весомый аргумент не затягивать с покупкой.

Лада Веста 2015-2021: что изменилось за 6 лет, читайте тут

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