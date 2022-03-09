Лада Веста 2015–2021: что изменилось за 6 лет? Какую выбрать?

Сравниваем редакционную Весту из первой партии, выпуска 2015 года, и сошедшую с конвейера в конце 2021-го. Рестайлинга в этот период не было, но изменений - масса!

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Больше, чем на редакционной Весте, я не проехал ни на одной машине — 120 000 км. Уж ее-то характер и особенности хорошо изучил. Тем удивительнее разница в ощущениях, когда я сажусь в новенькую Весту.

Казалось бы, машина не менялась: те же внешность, салон, материалы. Но как будто другой мир. Всё дело во влиянии возраста как такового. Бюджетные машины подвержены ему в максимальной степени. Поэтому вот вам первый аргумент в пользу смены старой Весты на новую: сразу почувствуете «повышение в классе».

Еще один признак «свежести» — состояние краски на кузове. Толщина ЛКП с годами не поменялась, равно как и качество окраски: Веста по-прежнему охотно собирает сколы. Хорошо, что качество металла (и его обработки) достойное. На редакционной машине шрамов достаточно, но ни одного порыжевшего.

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Глобально Веста получилась очень удачной моделью. У нее нет серьезных конструктивных просчетов или обилия детских болезней. Она стала первой Ладой, которую сравнивали с иномарками-одноклассниками без оговорки «зато дешево». Веста даже умудрялась обходить конкурентов по некоторым параметрам. Например, по характеристикам подвески это, пожалуй, лучшая машина в сегменте. В ней удачно сочетаются энергоемкость (даже на низкопрофильных 17‑дюймовых шинах), надежность (редакционная машина за 120 тысяч км пока не потребовала вложений в ходовую) и управляемость (Polo и Rapid рулятся точнее, но они заметно жестче).

Именно поэтому по подвеске Веста получала лишь мелкие доработки, но основные характеристики не менялись.

Боковые зеркала поменялись осенью 2019 года. Поворотники в них больше не протекают, стекляшки не трясутся, а в дорогих версиях есть электропривод складывания. Такой комплект можно купить — обойдется в 13–15 тысяч рублей.

Моторы

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Базовый мотор 1.6 мощностью 106 сил ставится на Весту с начала выпуска — с осени 2015 года. Однако лишь с середины лета 2018 года он стал «невтыковым»: выемки в поршнях избавляют от контакта с клапанами и затратного ремонта при обрыве или проскальзывании ремня ГРМ. Если хотите именно такую со вторичного рынка, ищите машину не старше августа 2018 года.

Удивительно, но только летом прошлого года АВТОВАЗ отказался от сомнительной рекомендации менять комплект ГРМ на пробеге 180 тысяч км. Ремень, возможно, столько и проходит. На нашей машине мы даже поставили эксперимент и действительно решили отъездить заявленный интервал. Опыт показал, что ресурс помпы вдвое меньше. Теперь и мотор «невтыковой», и в сервисной книжке прописана адекватная периодичность замены компонентов ГРМ в 90 тысяч км.

Сиденья не менялись, профиль у них отличный. Разве что регулировка поясничного упора требует доработки: валик проваливается, если поерзать на кресле или просто неаккуратно сесть. Ткань хорошего качества. На фото видно, что за шесть лет на редакционной Весте она вытянулась не так сильно, как бывает на других «бюджетниках». Износостойкость на высоте, загрязнения удаляются легко. В дорогих версиях используется комбинация экокожи и ткани. Откидной подлокотник-жердочка ставился в течение двух лет, до появления пятидверок. Широкий вариант удобнее, под ним есть бокс, хотя и очень маленький. Также впервые на универсалах появились плафон над вторым рядом сидений и фоновая подсветка интерьера.

В старой машине датчик температуры наружного воздуха стоит близ радиатора и при стоянии на месте начинает безбожно врать. Здесь видим +21 ˚С от реальной уличной температуры, в летних пробках при работе кондиционера виденный мной рекорд — почти +30 ˚С. На ходу показатели точные. С 2017 года сенсор перенесли в бампер. Есть отличия и в работе датчика температуры антифриза, но уже программные. Первые пару лет он показывал реальные градусы. Потом стал работать, как на всех машинах: в диапазоне от 55 ˚С до 105 ˚С он указывает строго на 90 ˚С. Логика в том, что раз температура нормальная, незачем нервировать водителя гулянием стрелки.

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Двигатель 1.8 поршни с проточками еще только ждет. Думаю, задержка связана с тем, что одно время ходили слухи о полном отказе от этого мотора. Спрос на него невелик, большинство покупателей выбирает Весты и Иксреи с агрегатом 1.6. Вдобавок, появившись на Весте в октябре 2016 года, этот двигатель сразу отметился повышенным расходом масла.

О первой серьезной модернизации АВТОВАЗ рассказал в конце 2019 года. В моторе 1.8 изменили маслосъемные колпачки, конструкцию масляного отражателя, улучшили качество клапанов и пересмотрели калибровки. Еще одной мерой стала замена рекомендованного масла — с 5W‑30 на 5W‑40: хуже текучесть — меньше расход. А еще год спустя внедрили новые направляющие втулки клапанов.

Весты с климат-контролем и боковыми подушками безопасности (шторок безопасности у нее нет, и это весомый минус на фоне конкурентов) появились у дилеров в сентябре 2016 года. За климат-контролем гнаться не стоит: как и почти на всех недорогих машинах, работа его автоматики несовершенна. Обогрев лобового стекла вынесли на отдельную кнопку осенью 2017‑го. Полезная доработка: будучи заведенным на одну клавишу с зеркалами и задним стеклом, ветровик почти не прогревался.

В базовом исполнении Классик обогрева передних сидений нет. В Комфорте он одноступенчатый. До осени 2017 года такой же был и в люксовых Вестах, но затем его сменили на трехступенчатый. Тогда же появился и обогрев крайних подушек заднего дивана (плюс задний USB-порт для зарядки гаджетов). До этого момента внедрить его было невозможно: конструктивно не было консоли между передними сиденьями. Жить с трехступенчатой регулировкой удобнее, хотя при наличии в машине автозапуска я бы предпочел базовый вариант. У него клавиша фиксируется в нажатом положении. Это можно сделать с вечера, и при утреннем запуске двигателя «грелка» включится.

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Изменения пошли не одновременно, их внедряли постепенно. Соответственно, нет точной информации, с какого месяца на Весты ставятся усовершенствованные моторы.

Были доработки и не связанные с масложором. В частности, мотору меняли ПО в стремлении сделать его пошустрее, и топливную рампу, избавляясь от провалов тяги.

В общем случае рекомендация такая: если хотите Весту 1.8, ищите машину как можно моложе. И помните, что с апреля 2021 года мотор 1.8 ставят только на кросс-версии и на Весту Спорт.

Первые два года багажник седана можно было открыть с кнопки на ключе или кнопкой из салона. На самой крышке багажника кнопки не было. Потом поставили, но лимит количества клавиш на один автомобиль остался прежним, поэтому привод из салона упразднили. Дооснастить свою машину тем или другим — не проблема. С осени 2019 года единственную заглушку на спицах руля заместила клавиша обогрева. Греется весь обод. Обогрев подразумевает кожаную отделку руля.

Непонятно, из каких соображений Весту спроектировали с подстаканниками разной глубины, причем даже правый с трудом что-то удерживает. Я ими, например, и не пользуюсь. На исправление ошибки ушло четыре года. Накладку старого образца легко заменить на новую.

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Жаль, все модернизации не устранили повышенный расход бензина. Если с базовым мотором 1.6 Веста в городском цикле укладывается в 9–9,5 л/100 км, то с двигателем 1.8 даже 10,5–11 л/100 км — не предел. При нынешних ценах на бензин будете переплачивать 50–100 рублей на каждую сотню километров. А едет 1.8 не настолько лучше, насколько дороже в эксплуатации.

Третьим мотором для Весты осенью 2019 года стал реношно-ниссановский 16‑клапанник 1.6 мощностью 113 сил. Он называется HR16 у Ниссана и Н4М у Renault, надежен и хорошо знаком в России по другим моделям альянса. Агрегатируется только с вариатором. Интересный факт: как и в вазовские моторы, в него допускается заливать АИ‑92, причем расход оказывается ниже, чем у с 1.8 с механикой.

Штыревая антенна как была с хлипким корпусом, так с ним и осталась. Первую я потерял на полугодовалой машине, вторую отломил при чистке снега этой зимой. Хорошо, что она подешевела: с почти 5000 до 2000 рублей (правда, это заменитель, а не оригинал). На дорогие седаны и на все пятидверки с конца 2017 года ставят антенну «акулий плавник» в задней части крыши. Топовая медиасистема с цветным экраном выглядела дорого, но работала так себе: тормозила, зависала, не имела онлайн-сервисов. Её заменили только в апреле 2021 года, внедрив комплекс EnjoY Pro совместной разработки с Яндексом. Работает небезупречно, зато всегда онлайн и управляется голосом. Попутно улучшили аудиосистему: качество звука выросло заметно!

ЗИМНИЙ ОБЗОР Веста создавалась в России российскими специалистами. Тем страннее видеть в ней отсутствие некоторых мелочей, крайне важных для нашего климата. Материалы по теме Новая Лада Веста: 10 главных отличий от старой Почему не греются форсунки стеклоомывателей? Это поможет растопить лед в самом тонком месте всей системы, что часто требуется после долгой стоянки или при езде по зимней трассе. Тем более, что на Весте форсунки не убраны под капот, а стоят на нем и не защищены от ветра и намерзания снега. Бачок стеклоомывателя лишен датчика уровня. А ведь с нашей зимней слякотью эта копеечная деталь сильно помогает. И объем странный — 4,7 л. Даже если вылить на стекло всё досуха, стандартная пятилитровая баклажка не войдет целиком. Придется возить канистру до следующего долива, а они, будучи вскрытыми, нередко протекают по крышке. На омыватель фар можно не надеяться. Во‑первых, штука сложная и не такая уж дешевая. Во‑вторых, при рефлекторных галогеновых фарах он практически бесполезен. На рестайлинговой Весте появятся и светодиодные, но тут возникает «в‑третьих»: закон позволяет обходиться без омывателей, так зачем тратиться исключительно ради редких максимальных версий? А вот омыватель камеры заднего вида вслед за Нивой Travel при рестайлинге Весте должны добавить.

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