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Тесла предлагает вам сделать Родстер самостоятельно

Tesla опубликовала всю техническую документацию для создания Roadster

Tesla опубликовала руководства по использованию, техническому обслуживанию, ремонту, схемы и другие документы по электроспорткару Roadster. В том числе есть и научно-исследовательские работы, которые писали сотрудники Tesla.

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Инструкции доступны бесплатно на сайте компании, и по ним можно сделать автомобиль самостоятельно.

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Однако Tesla не несет ответственности за такие автомобили – они не будут считаться оригинальными Теслами и попадать под условия гарантии.

Tesla Roadster был представлен в виде прототипа в 2006 году и встал на конвейер в 2008-м. Спустя 4 года выпуск машины прекратился,но в 2024 году в продажу должно поступить второе поколение модели.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Tesla

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За РулемКирилл Панов
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