Тесла предлагает вам сделать Родстер самостоятельно

Tesla опубликовала всю техническую документацию для создания Roadster

Tesla опубликовала руководства по использованию, техническому обслуживанию, ремонту, схемы и другие документы по электроспорткару Roadster. В том числе есть и научно-исследовательские работы, которые писали сотрудники Tesla.

Инструкции доступны бесплатно на сайте компании, и по ним можно сделать автомобиль самостоятельно.

Однако Tesla не несет ответственности за такие автомобили – они не будут считаться оригинальными Теслами и попадать под условия гарантии.

Tesla Roadster был представлен в виде прототипа в 2006 году и встал на конвейер в 2008-м. Спустя 4 года выпуск машины прекратился,но в 2024 году в продажу должно поступить второе поколение модели.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Tesla