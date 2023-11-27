Тесла предлагает вам сделать Родстер самостоятельно
Tesla опубликовала руководства по использованию, техническому обслуживанию, ремонту, схемы и другие документы по электроспорткару Roadster. В том числе есть и научно-исследовательские работы, которые писали сотрудники Tesla.
Инструкции доступны бесплатно на сайте компании, и по ним можно сделать автомобиль самостоятельно.
Однако Tesla не несет ответственности за такие автомобили – они не будут считаться оригинальными Теслами и попадать под условия гарантии.
Tesla Roadster был представлен в виде прототипа в 2006 году и встал на конвейер в 2008-м. Спустя 4 года выпуск машины прекратился,но в 2024 году в продажу должно поступить второе поколение модели.
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Фото: Tesla
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