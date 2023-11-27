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Callum Skye – «самый красивый внедорожник в мире»

Новый необычный внедорожник появится в продаже в 2024 году

Callum Skye, новый электрический внедорожник от британской компании Callum Designs, был представлен в ноябре 2023 года. Дизайн автомобиля является развитием дизайна Aston Martin.

Callum Skye
Callum Skye

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В Callum заявили, что Skye является «самым красивым внедорожником в мире», элегантным и практичным, чей дизайн вдохновлен природой.

Callum Skye
Callum Skye

Skye имеет длину 4,8 метра, ширину 1,9 метра и высоту 1,6 метра. Он оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 600 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды.

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Запас хода достигает 300 километров, а заряжаться с 0% до 100% новый внедорожник будет всего за 10 минут, заявили в компании.

Callum Skye выпустят в количестве всего 50 экземпляров. Стоимость автомобиля составит около 100 000 фунтов стерлингов (около 11,13 млн рублей).

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Фото: Callum

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За РулемКирилл Панов
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