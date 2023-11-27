Rising F7 имеет в оснащении проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью от Huawei

В РФ уже доступны к заказу электрокары Rising F7 и R7 по цене от 4,23 млн рублей

В конце ноября на российский рынок начнутся поставки премиальных электромобилей Rising F7 и Rising R7. Один из ведущих в России поставщиков автомобилей на новых источниках энергии из Китая компания Electrocars объявила цены.

По своим габаритам лифтбек бизнес-класса Rising с динамичным образом и невероятными показателями аэродинамики в 0,206 Cd сравним с Audi A6, Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии. Его размеры: 5000х1953х1494 мм, колесная база – 3000 мм. В салоне установлены единый кластер из трех экранов диагональю 43 дюйма и акустическая система Dirac с 16 динамиками.

В «базе» Rising F7 оснащен электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси и разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды, батарея на 77 кВт•ч, запас хода – 576 км. Версия Long Range оснащается аккумулятором емкостью 90 кВт•ч, запас хода – 666 км. Полноприводную версию приводят в движение два электромотора мощностью 544 л.с. и 700 Нм. До первой «сотки» такой Rising F7 разгоняется за 3,7 секунды, а запаса хода хватает на 600 км.

Rising F7 доступен к покупке в пяти комплектациях: Advance, Long Range, Advance Pro, Long Range Pro, Performance Pro. Цены в зависимости от комплектации: City – от 4,230 млн рублей, Advance – от 4,970 млн рублей, Advance Pro – от 5,340 млн рублей, Long Range Pro – от 5,710 млн рублей, Performance Pro Є от 6,465 млн рублей.

Габариты премиального кросс-купе Rising R7 составляют 4900х1925х1655 мм, колесная база – 2950 мм. В салоне R7 единый блок из трех экранов диагональю 43 дюйма. Проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью – от компании Huawei. У акустической системы R7 – 14 динамиков Bose.

Rising R7 представлен в моноприводном и полноприводном исполнениях. В базе — электромотор мощностью 340 л.с. на задней оси. Электромотор питает батарея емкостью 77 кВт•ч, одного полного заряда хватит на 551 км.

Для заднеприводной модели доступен аккумулятор на 90 кВт•ч и 642 км запаса хода.

Полноприводное исполнение этого SUV оснащается двумя двигателями на 544 л.с., его запаса хода хватает на 606 км. Rising R7 имеет четыре комплектации: Master RWD, Master Long Range RWD, Master Performance 4WD, Flagship 4WD. В базовой версии есть система Rising Pilot, система кругового обзора, светодиодная оптика, обогрев передних сидений и 14 динамиков Bose.

Цены на Rising R7 в зависимости от комплектации: Advance 2024 – от 4,230 млн рублей, Advance Pro 2024 – от 4,66 млн рублей, Long Range Pro 2024 – от 4,970 млн рублей, Performance Pro 4WD – от 7,150 млн рублей. На автомобили бренда Rising есть гарантия производителя три года или 60 000 км. При этом на электромотор и тяговую батарею гарантийный срок составляет пять лет или 120 000 км.

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Источник: rg.ru