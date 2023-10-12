Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На Северном Кавказе появится национальный маршрут для туристовНа Северном Кавказе появится национальный маршрут для туристов
ОСИГ и Ассоциация автомототуризма создают...
Ждите к 2026 году: у столичных властей масштабные планы на метрополитенЖдите к 2026 году: у столичных властей масштабные планы на метрополитен
Собянин: Транспортная инфраструктура будет в...
Цены на топливо стали снижаться на бирже. Ждем - на АЗСЦены на топливо стали снижаться на бирже. Ждем - на АЗС
Минэнерго уже видит снижение розничных цен на...

Китайский лифтбек Rising F7 уже доступен для продаж на российском рынке

Дилеры везут в РФ в частном порядке лифтбек Rising F7 по цене 6-7 млн рублей

Сразу несколько дилерских центров в России начали продавать китайский лифтбек Rising F7. Владеет этим брендом SAIC. Новый автомобиль позиционируется как замена Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.

Примечательно, что модель завозится на российский рынок частным образом. К примеру, в одной из крупных дилерских сетей Москвы за Rising F7 просят 5,99 млн рублей. В списке комплектации указаны задний привод и электромотор на 340 л.с. Одной зарядки автомобилю хватит для преодоления 600 км, чтобы разогнаться до 100 км/ч, лифтбеку достаточно 5,7 с, максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.

Rising F7
Rising F7
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

6 фатальных ошибок, которые убивают АКП автомобиля

В списке оснащения есть панорамная камера, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, сиденья с функцией массажа и подогрева, функция дистанционного запуска двигателя, а также система автоматической парковки.

Дилеры Челябинска и Екатеринбурга ждут эту модель со дня на день, причем у них будет представлена полноприводная модификация электрического лифтбека мощность 544 л.с. Потенциальные покупатели могут забронировать этот Rising F7, заплатив чуть больше семи миллионов. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,7 с, запаса хода хватит на 600 км. В салоне единый кластер из трех экранов общей диагональю 43 дюйма.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: autonews.ru

Фото: Saic

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0