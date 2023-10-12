Китайский лифтбек Rising F7 уже доступен для продаж на российском рынке

Дилеры везут в РФ в частном порядке лифтбек Rising F7 по цене 6-7 млн рублей

Сразу несколько дилерских центров в России начали продавать китайский лифтбек Rising F7. Владеет этим брендом SAIC. Новый автомобиль позиционируется как замена Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.

Примечательно, что модель завозится на российский рынок частным образом. К примеру, в одной из крупных дилерских сетей Москвы за Rising F7 просят 5,99 млн рублей. В списке комплектации указаны задний привод и электромотор на 340 л.с. Одной зарядки автомобилю хватит для преодоления 600 км, чтобы разогнаться до 100 км/ч, лифтбеку достаточно 5,7 с, максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.

Rising F7

В списке оснащения есть панорамная камера, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, сиденья с функцией массажа и подогрева, функция дистанционного запуска двигателя, а также система автоматической парковки.

Дилеры Челябинска и Екатеринбурга ждут эту модель со дня на день, причем у них будет представлена полноприводная модификация электрического лифтбека мощность 544 л.с. Потенциальные покупатели могут забронировать этот Rising F7, заплатив чуть больше семи миллионов. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,7 с, запаса хода хватит на 600 км. В салоне единый кластер из трех экранов общей диагональю 43 дюйма.

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Источник: autonews.ru

Фото: Saic