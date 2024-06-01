Представлен новый современный недорогой седан с впечатляющим запасом хода

28 мая BYD презентовал седан Qin L DM-i с технологией DM пятого поколения

Китайский автоконцерн BYD недавно представил миру свою новую разработку – BYD Qin L DM-i, сверхэкономичный автомобиль с впечатляющим запасом хода.

Qin L DM-i имеет стильный и современный кузов с плавными линиями и обтекаемым силуэтом. Его габариты составляют 4830 х 1900 х 1495 мм, а колесная база составляет 2790 мм, что обеспечивает просторный салон.

BYD Qin L DM-i

Внутри Qin L DM-i встречает элегантный и высокотехнологичный салон с большим центральным экраном диагональю 12,8 или 15,6 дюйма. Физические кнопки, сохранившиеся на руле, придутся по душе любителям традиционного управления автомобилем. В салоне установлена новая система переключения передач, а старшие комплектации оснащены электрической регулировкой, вентиляцией и обогревом сидений.

Для повышения безопасности и комфорта Qin L DM-i оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении DiPilot, которая включает адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения, сигнализацию ограничения скорости и мониторинг слепых зон.

Салон BYD Qin L DM-i

BYD Qin L DM-i оснащен подключаемой гибридной системой 5-го поколения, состоящей из бензинового двигателя объемом 1,5 л и электродвигателя. Такая комбинация обеспечивает низкий расход топлива – всего 2,9 л на 100 километров.

Запас хода на электротяге составляет 80 или 120 км в зависимости от комплектации. При работе на бензине и электроэнергии запас хода автомобиля может достигать 2100 километров, что делает его идеальным для длительных поездок.

Бензиновый двигатель мощностью 74 кВт и крутящим моментом 126 Н·м обеспечивает достойную динамику, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,5 секунды.

BYD Qin L DM-i доступен в пяти комплектациях по цене от 13 800 до 19 300 долларов.

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Источник: ITHome