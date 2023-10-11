6 фатальных ошибок, которые убивают АКП автомобиля

Эксперт «За рулем» назвал 6 причин выхода из строя АКП

Чаще всего современные «автоматы» ломаются не из-за технических недоработок, а от неправильной эксплуатации самими автовладельцами.

Ошибка №1. Не пользоваться ручником

Знаете, почему, припарковав машину на дороге под уклоном, затруднительно переключить селектор АКП из «паркинга»? Все потому, что в таком положении кузов автомобиля своим весом давит на защелку фиксатора, расположенную на валу коробки. Поэтому, паркуясь на дороге под уклоном, всегда нужно пользоваться ручником, причем сделать это нужно до того, как переключите селектор в положение «паркинг». Так вы убережете фиксатор от излишней нагрузки.

И еще один важный момент. Пока машина полностью не остановится, не включайте режим P. В противном случае может произойти поломка фиксатора положения «паркинг».

Ошибка №2. Не прогревать АКП перед поездкой

С приходом холодов прогревать нужно не только двигатель, но и трансмиссию. Для автомата требуется больше времени на прогрев, поскольку температура в коробке поднимается не за счет сгорания топлива, как в двигателе, а за счет циркуляции рабочей жидкости агрегата.

Если обеспечить повышенную нагрузку на АКП с первых метров поездки, то это приведет к быстрому износу уплотнителей и сальников. Нормальной температурой для эксплуатации автомата считается интервал от 50 до 90°С. И поскольку на приборной панели нет датчика, отображающего температурный режим коробки, трогаться с места всегда нужно плавно.

Также прогреть АКП можно и на месте. Для этого вначале селектор переводится в положение D, а затем в R. В этом режиме агрегату достаточно поработать 1-2 минуты.

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