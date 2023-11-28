Что творится в Сочи: последствия мощного шторма (видео)

Шквал в Сочи повалил 250 деревьев и разрушил набережную

На Черноморском побережье России наблюдаются массовые подтопления и разрушения, вызванные ураганным ветром и сильнейшими волнами, захлестывающими берег. По предварительным данным, один человек погиб, двое госпитализированы, еще около двадцати человек в разной степени пострадали от буйства стихии. 26-27 ноября Сочи пережил шторм, который уже называют «штормом века», хотя зимние штормы в регионе закономерны (как и ураганы – летом), а зима даже еще не началась.

Утром 27 ноября в Лоо (микрорайон Сочи) на глазах у спасателей обвалился стоящий на берегу трехэтажный эллинг, который подточили удары волн. Очевидцы говорят, что набережной в Лоо по сути больше нет – последний шторм довершил то, что начал его «коллега» 21 ноября.

Жилой комплекс «Сириус» в Сочи оказался затоплен – вода волнами катилась по прилегающим улицам и стояла на первых этажах элитной застройки. Как сообщила пресс-служба администрации Сочи, в городе ветер повалил 250 деревьев, и чудом обошлось без жертв. Но деревья повредили припаркованные автомобили, а одно упало на остановку «Взлетная» в Адлерском районе – к счастью, конструкция спасла людей, среди которых были маленькие дети.

Штомовое предупреждение в Сочи продолжало действовать и после того, как шторм немного стих. Ожидается целый комплекс погодных явлений: сильные дожди, грозы, снегопад (особенно сильный – в горах), а также град, подъем уровня рек и сход селевых потоков. Порывы ветра могут достигать 27 м/с, шторм на море – 6 баллов.

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