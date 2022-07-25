Более 50 автомобилей пострадали от урагана в Сочи

От удара стихии в Сочи пострадало 16 улиц. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Алексей Копайгородский. Всего за один час выпало около 76 мм осадков. А за сутки — почти 90% от месячной нормы.
Потоки воды привели к оползню в одной из частей города. Из-за этого обрушилась бетонная стена. Под обломками конструкций оказались сразу семь машин. Всего же, по предварительным подсчетам, в разной степени пострадало около 50 автомобилей.
По каждому случаю повреждения машин составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Пострадавшие машины отправляют на специализированную стоянку.
Градоначальник пообещал оказать содействие владельцам авто, чтобы сократить время получения страховых выплат. Этому, в том числе, должно способствовать введение режима ЧС. Копайгородский объяснил, что это еще один механизм для оперативного формирования выплат пострадавшим.
- «За рулем» можно читать в Viber.